Швеция заняла первое место в мировом рейтинге лучших стран для женщин Best Countries for Women. На втором месте оказалась Дания, замыкает тройку лидеров Канада, сообщает Тengrinews.kz.

По данным рейтинга, эти страны лучше всего обеспечивают равенство мужчин и женщин в сферах здравоохранения, образования, трудоустройства, экономики и политики. Рейтинг лучших стран для женщин составляется американским журналом US News & World Report на основе опроса, в котором в этот раз приняли участие больше 9 тысяч женщин из 80 стран мира.

Примечательно, что Швеция и Дания сохраняют в рейтинге лидирующие позиции уже несколько лет подряд. Эксперты отмечают, что эти страны являются наиболее прогрессивными касательно вопросов внедрения политики гендерного равенства. В Швеции, к примеру, две трети всех университетских степеней присуждаются именно женщинам, а государственная политика в отношении отпуска по уходу за ребенком предоставляет равные права обоим супругам.

В первой десятке рейтинга оказались пять стран Европы: помимо Швеции и Дании, это Нидерланды, 5-е место, Финляндия, 6-е, и Германия, 10-е. Всего в рейтинг вошли 80 стран, Казахстан занял 59-е место, Россия 37-е, Беларусь 48-е и Украина 66-е место. Другие страны СНГ в рейтинг не попали.