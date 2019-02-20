На двух крупных рынках Шымкента нашли контрафактный растворимый кофе 3 в 1.

Охоту на подделку департамент юстиции организовал после того, как к ним поступило заявление от правообладателя товарного знака MacCoffee, компании Food Empire. Заявители указали, что на двух оптовых точках в городе, реализуются поддельные, контрафактные товары с использованием их товарного знака.

» По итогам проверок, было выявлены два факта, когда в оптовых точках выявлены 6 тысяч штук контрафактного фто с указанным товарным знаком. Вообще законодательством предусматривается, что использование товарного знака, зарегистрированного на территории Республики Казахстан, может использоваться только с разрешения правообладателя товарного знака. В данных случаях такого не было», — рассказала Салтанат Нуримбетова, заместитель руководителя департамента юстиции г.Шымкента.

У реализаторов поддельного кофе не нашлось документов на его поставку, именно поэтому в отношении них сейчас рассматривается вопрос к привлечению к административной ответственности или даже уголовной.

Отметим, что такие проверки департамент юстиции может проводить только на основании заявления правообладателей товарного знака. За прошедший год поступило 5 подобных заявлений. Проверять без надобности торговые точки запрещено предпринимательским кодексом РК.

Анастасия Новикова