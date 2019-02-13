По данным министерства национальной экономики РК, прожиточный минимум в январе 2019 года составил 26 915 тенге. Эксперты туристического поисковика Aviasales.kz изучили направления, куда можно улететь за эти деньги, передает ИА «NewTimes.kz».

В список доступных направлений попали внутренние и зарубежные маршруты. Стоимость авиабилетов рассматривалась с учетом перелета в одну сторону.

Дешевле всего по-прежнему путешествовать внутри страны. В пределах 27 тыс. тенге доступны билеты из Алматы в Астану, Усть-Каменогорск, Павлодар, Шымкент и еще в десяток других казахстанских городов. Самые выгодные билеты из Астаны — в Петропавловск, Алматы и Шымкент, далее до 27 тыс. можно выбрать еще одиннадцать вариантов.

Самым доступным зарубежным маршрутом стал Будапешт, куда летает из Астаны бюджетный перевозчик Wizz Air. Авиабилеты в одну сторону стоят от 18 тыс тенге с вылетом в апреле, то есть планировать такое путешествие нужно как минимум за два месяца.

Благодаря выгодным тарифам Wizz Air туристы из Астаны также могут улететь в Берлин и Франкфурт-на-Майне от 24 тыс. тенге, конечно, с пересадкой в Будапеште. Билеты по низким ценам тоже можно найти на апрель, но количество дат уже ограничено. Поэтому с выбором лучше не затягивать.

Для путешественников из Алматы заграница номер один — это Бишкек, столица соседней Киргизии. В отличие от европейских направлений в Бишкек можно купить билеты в последний момент от 22 тыс. тенге.

Чтобы максимально сэкономить на перелете, эксперты советуют воспользоваться картой низких цен. Сервис подскажет, куда и в какой день дешевле всего лететь, а также с помощью фильтров можно указать ваш бюджет поездки и выбрать безвизовые направления и рейсы без пересадок.