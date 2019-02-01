Давно ли вас заставляли лизать подошвы чужой обуви? А язык сигаретой давно вам прижигали? Не помните или не было такого?! А вот трем школьникам из города Туркестана эти «потрясающие» ощущения довелось испытать не далее, как 18 января 2019 года.

А узнали мы об этом благодаря двум очередным шокирующим видео, выложенным в соцсети 21 января. Это стало еще одним «горячим» поводом для разговора о том, как противостоять подростковой агрессии…

Так что же там, на этих видео? В первом ролике подростки издеваются над своим ровесником в школьном туалете. На втором видео еще одни разборки, на этот раз на улице в вечернее время. Всего издевавшихся трое, они ученики 9-х классов школ Туркестана. На видеозаписи видно, как детей избивают, им угрожают прижечь языки сигаретой и заставляют встать на колени и лизать подошвы обуви обидчиков. Все это сопровождается нецензурной бранью. Одного из упавших на землю школьника трое негодяев жестоко пинают ногами…

Первой моей реакцией на видео было: все это «действо» не может происходить на исходе второго десятилетия XXI века! Ну разве что в конце 30-х-40-х годов прошлого столетия: фашиствующие молодчики издеваются на мирным безоружным населением оккупированных стран. Во всяком случае, садистские задатки у этих маленьких гаденышей уже явно проступают…

Надо отдать должное полицейским, вскоре все участники инцидента были установлены. Как выяснилось, подростки, издевавшиеся над другими учениками, это учащиеся школ имени Абая, Жамбыла Жабаева и Жумабека Едилбаева в микрорайоне Бекзат. В отношении подозреваемых начато расследование. А пострадавшие дети – ученики школы имени Талгата Бигельдинова. Как сообщили в МВД РК, дело заведено по статье 293 уголовного кодекса РК («Хулиганство»), и акимат в ближайшее время организует «комплекс профилактических мероприятий».

Вот что это с нами происходит?! Как объяснить причины такого жестокого поведения? Педагоги характеризуют семьи, в которых растут эти парни-обидчики, как благополучные, полные. То есть особой нужды, обездоленности эти дети не испытывают. Есть и мамы, и папы. Но, видимо, нет у этих мам-пап времени на своих чад, на их воспитание. Видимо, этим «благополучным» родителям было некогда объяснить своим детям, «что такое хорошо и что такое плохо». И, скорее всего, пример собственной жизни для их же детей – не образец для подражания, не авторитет. Это ли не повод им самим переосмыслить свою «шкалу ценностей», задуматься, какие у них самих нравственные ценности в чести. И что им на старости преподнесут их чада… Накормить, одеть-обуть детей – это важно, никто не спорит. Но куда важнее воспитать их нормальными, порядочными людьми, не жестокосердными, человечными. Все-таки воспитывает больше семья, школа – в первую очередь учит знаниям. Ответственность за воспитание ребенка лежит прежде всего на родителях! Пусть они попробуют найти ответ на вопрос: почему их чада кайфуют, наблюдая за унижением сверстников или младших по возрасту, за страданиями беззащитных животных?

Мать одного из подростков, предположительно участвовавшего в издевательствах, Бахытгуль Онгарбаева, на пресс-конференции 23 января принесла свои извинения общественности. «Я прошу прощения у всех родителей. Простите, пожалуйста, ради сына, простите!» – сказала со слезами на глазах женщина.

О том, как пресечь подобные факты подростковой агрессии, думают и в управлении образования Туркестанской области. Одним из вариантов решения этой большой проблемы станет создание в школах команд защитников. В эти команды войдут лучшие ученики в возрасте от 14 до 17 лет. У них будут старшие наставники. Члены команд юных защитников будут вести со сверстниками работу по предупреждению правонарушений, организовывать различные мероприятия, способствующие укреплению дружеских отношений среди школьников, нетерпимости к насилию и буллингу (хулиганству). Бог им в помощь! Вот только будет ли толк от этого, ведь один из нынешних туркестанских хулиганов – был активистом, членом какого-то патриотического подросткового объединения…

С детьми надо разговаривать. В том числе и на темы насилия, жестокости, ответственности за эти правонарушения. Надо говорить о недопустимости этого в их молодых жизнях. Взрослые, с высоты своего опыта, должны с малолетства разъяснять своим отпрыскам нравственные правила, принятые в нормальном обществе. Надо учить и девочек, и мальчиков уметь говорить «Нет!», в том числе и сверстникам, подбивающим их на что-то неблаговидное, непотребное.

Буквально на днях попалось на глаза письмо Авраама Линкольна, 16 президента США, учителю своего сына. Это письмо, написанное в далеком 1855 году, пронизано отцовской любовью и заботой о ребенке. Приведу лишь несколько абзацев из него:

«…Я понимаю, он должен будет узнать, что не все люди справедливы, не все искренни. Но научите его к тому же, что на каждого подлеца найдется герой, что на всякого эгоистичного политика найдется преданный лидер.

Научите его тому, что если есть враг, то найдется и друг. На это потребуется время, я знаю, но если можете, научите его тому, что один заработанный доллар намного ценнее, чем пять найденных. Обучите его уметь проигрывать, а также наслаждаться победами.

… Когда он будет в школе, научите его тому, что намного почетнее потерпеть неудачу, чем смошенничать… Обучите его доверять своим собственным идеям, даже если кто-либо говорит ему, что он заблуждается… Обучите его быть мягким с мягкими людьми и жестоким с жестокими.

… Научите его не слушать воющую толпу, но встать и сражаться, если он считает себя правым.

… Позвольте ему иметь мужество, чтобы быть нетерпимым [ко всему плохому]… Позвольте ему иметь терпение, чтобы стать храбрым.

Научите его всегда иметь высокую веру в себя, потому что тогда он всегда будет иметь высокую веру в человечество.

Это нелегкое дело, но посмотрите, что вы можете сделать… Он такой хороший, мой сын!»

А теперь соотнесите это с «плачем» матери одного из хулиганов, до последнего времени убежденной, что у нее тоже хороший сын…

Фарида Шарафутдинова