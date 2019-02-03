В Шымкенте врачи спасли недоношенную тройню, сообщает elitar.kz.

Все трое из детей — мальчики. Новорожденные родились весом 1 500 и 1 600 граммов на три месяца раньше срока. Недоношенные малыши в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение. «За малышами ухаживали специалисты городского перинатального центра, они буквально помогли тройне выжить. Мама и младенцы сейчас чувствуют себя хорошо. За месяц вес вес детей достиг 2 500 граммов», — рассказал врач-неонатолог городского перинатального центра.

За малышами ухаживали специалисты городского перинатального центра, они буквально помогли тройне выжить. Мама и младенцы сейчас чувствуют себя хорошо. За месяц вес их вес достиг 2500 граммов. «- говорит врач неонатолог городского перинатального центра Максат .

38-летняя мать тройни, Фазила Досметова стала многодетной матерью. У женщины теперь шесть детей.