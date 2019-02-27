Аль-Фарабийский районный суд города Шымкента вынес приговор в отношении 18-летнего Биболата Е. Он признан виновным в причинение смерти по неосторожности, и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, передает NUR.KZ.

Как установлено, 3 октября прошлого года в спортзале одного из университетов Шымкента на уроке физкультуры подсудимый поссорился со своим однокурсником.

После занятий Биболат пришел в общежитие, где жил его оппонент, и предложил тому выйти на улицу «для мужского разговора». В переулке рядом с общежитием, между частными гаражами, молодые люди продолжили разборку.

Биболат нанес противнику удар в лицо, от которого тот отлетел к гаражам и ударился головой о железные двери. После этого парень уже не смог подняться самостоятельно. Ему была вызвана скорая помощь. Но в результате полученной травмы у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг, он скончался в больнице спустя несколько часов.

В суде подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, просил прощения у родителей погибшего.

Приговор пока не вступил в законную силу.