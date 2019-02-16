Публичная карта земель будет запущена в Казахстане
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Парламентарии обсудили вопросы создания единой цифровой карты земель

15-го февраля, мажилисменам была презентована цифровая карта земель — новый геопортал, созданный специалистами АО «Информационно-учетный центр». С помощью геопортала решится проблема эффективного мониторинга и контроля за рациональным использованием земель, сократятся риск коррупции и бюрократия, уверены разработчики.

На круглом столе Комитета по аграрным вопросам Мажилиса на тему «Актуальные вопросы рационального использования земельных ресурсов» обсуждали проблемы не только мониторинга нерационального использования земельных ресурсов, но и вопросы фискального стимулирования аграриев к эффективному их использованию. Логика проста: не используешь землю по назначению – плати за нее больший по размеру налог, либо отказывайся от аренды. Причем, ставка налога может вырасти в десятикратном размере.

Наглядная карта Казахстана, на которой видно каждый гектар земли, с указанием целевого назначения, категории и других параметров. Самое важное – геопортал станет публичным, то есть доступным для каждого казахстанца. Это существенно сократит коррупционные риски.

Кроме того, как говорят юристы, произойдет «дематериализация документации», а проще говоря, всевозможные бумаги вроде выписок из баз данных, паспортов земельных участков сельскохозяйственного назначения, планов земельного кадастра и других документов – все будет в электронном формате. Это существенно упростит и сократит время процедур, связанных с землей.

«То, что государство через этот геопортал сможет контролировать рациональное использование земель – это большой шаг вперед. По космоснимкам видно, какие участки земли используются, а какие нет. Фиксировать факт неиспользования земли станет проще, и все будет прозрачно. То есть это не будут какие-то, грубо говоря, келейные решения местных комиссий, отделов земельных отношений или акиматов – все будет как на ладони, весь процесс. Если аграрий 3-4 года подряд не использует какие-то земли, и это будет видно через снимки.

Нехватка земель для новых агроформирований или для расширения производства существующих – это большая проблема в стране. Есть хозяйства, кто арендует большие участки пашни и пастбищ, но при этом их не использует. На практике нерадивые хозяева переоформляют эти, по сути, заброшенные участки на близких родственников и те уже не несут ответственности за нерациональное использование земель предыдущим хозяином. Заброшенные поля заражают соседние, культурные поля. То есть вопрос масштабный, если говорить об экономической отдаче сельхозземель», — говорит главный специалист АО «Информационно-учетный ресурс» Кайрат Султанбеков.

Новшество решит и ещё одну проблему, которую давно поднимают эксперты отрасли, аграрии и сами госорганы – электронные торги земельными участками. В идеале, открытые электронные торги – наиболее прозрачный механизм. Причем, еще в апреле 2018 года в Земельный кодекс были внесены поправки, позволяющие такие торги проводить. Правда, с оговоркой о проведении их с 2021 года. В Информационно-учетном центре заявляют, что технически готовы запустить эти торги уже сегодня, стоит только внести изменения в законодательство.

Напомним, что сегодня у фермера есть возможность самому мониторить свои земельные участки и принимать агротехнические решения при возделывании сельхозкультур, через портал www.qoldau.kz. Также через этот портал, к которому автоматически подгружаются космоснимки, можно проверять достоверность данных о темпах уборочной компании, о севообороте, об урожайности и так далее.

«Система электронных карт полей позволяет распределять субсидии, льготное дизтопливо, закупать пшеницу. В текущем году запускаем онлайн кредитование на весенне-полевые работы, — анонсировал новый инструмент на портале председатель правления АО «Информационно-учетный центр Жанасыл Оспанов.

Депутаты парламента дали представленным новшествам весьма лестные отзывы. Сроки внедрения публичной цифровой карты во многом зависит от изменений законодательства, над которыми депутаты уже начали работать.

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