В Жетысайском районе фермеров лишили последнего

Байтилес Турсунбаев — многодетный отец, который долгие годы выращивал урожай на шести гектарах паевой земли. Сегодня его семья оказалась в непростой ситуации — после изъятия участка они остались без привычного заработка.

Несмотря на то, что участок официально изъят, Байтилес Турсунбаев продолжает возделывать часть земли, вместе с детьми, в надежде прокормить семью. По его словам, ни компенсации, ни альтернативного участка он не получил, а на месте изъятых угодий до сих пор пустырь.

Байтилес Турсунбаев, фермер: «В селе у нас кроме этого куска земли никакого источника дохода нет. Я обращался в сельхозотдел, просил дать другой участок. Мне сказали: Вы суд проиграли, земли в резерве нет. Ни землю, ни деньги не дают. Только запугивают».

Вместе с Байтилесом Турсунбаевым своих участков лишились ещё 16 фермеров Жетысайского района. Общая площадь изъятой земли составляет 59 гектаров. Сейчас эта земля пустует. Одни фермеры пытаются снова вспахать участки, другие боятся потерпеть убытки. Ни посеять, ни получить компенсацию они не могут.

Омер Билисбаев, фермер: «Никто не приходит, ничего не строят. Только на словах. Если посеем — отнимут. Не дают ни сеять, ни жить. Или пусть дадут землю, или деньги. А потом пусть делают, что хотят».

Серик Абишев, фермер: «Моя земля сейчас стоит. Ни капли воды не полил. Боюсь, что зря потрачу силы и деньги. Сказали, если польёте, будет штраф. Это, мол, не земля ваших отцов. Мы не знаем, что нам теперь делать».

По словам районной администрации, участок был изъят под строительство индустриальной зоны. Поскольку фермеры добровольно землю не отдали, вопрос был решён через суд. При этом, земли больше возвращены не будут. Администрация предлагала альтернативные участки в более отдалённых населённых пунктах — Кызылкум и Атамекен, однако, фермеров это не устроило.

Нуртас Турсунбаев, представитель администрации Жетысайского района: «Граждане отказались от предложенных участков. После этого районная администрация обратилась в суд, и по решению суда земля была изъята в пользу государства. В настоящее время выплата компенсации не планируется».

Несмотря на то, что землю изъяли для нужд государства, инвестор для строительства индустриальной зоны пока не найден. Фермеры, лишившиеся единственного источника дохода, просят разрешить хотя бы временно использовать землю до тех пор, пока не начнётся строительство.