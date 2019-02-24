Причем в настоящее время такие перспективные ребята пробивают себе путь в большой футбол не только в республиках бывшего СССР, как это бывает чаще всего, но и в более развитых в футбольном отношении государствах.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил побеседовать с одним из действующих игроков юношеской команды турецкого «Фенербахче» Микаэлем Аскаровым, который является гражданином Республики Казахстан.



— Микаэль, в каком городе Вы родились и до какого возраста прожили в Казахстане?

— Я родился в Шымкенте в 2002 году и прожил там до 2011 года.

— Во сколько лет Вы пришли в футбол? Как оказались в Турции?

— В 2011 году, в связи с работой родителей в туризме, мы переехали в Турецкую Республику, — в город Анталья. В тот же год меня записали на курсы футбола, где я начал тренироваться и одновременно участвовать в соревнованиях и сборах в разных городах Турции.

— Вы являетесь этническим турком?

— Да, я являюсь этническим турком.

— Сразу начали заниматься в академии «Фенербахче»?

— На сборы «Фенербахче» меня пригласили спустя полтора года занятий футболом, там я пробыл в течение трех дней. Увидев мои результаты, меня записали в академию, поэтому с 2012 года я начал активно тренироваться и заниматься в этом клубе.

— Сами ли выбрали для себя позицию защитника?

— Заметив мои способности и физические данные, мой тренер посоветовал мне играть защитника, но время от времени он ставит меня и на передние позиции — нападающим. Говорит, что играть форварда у меня тоже получается неплохо.

— Каковы Ваши успехи в юношеской команде «Фенербахче»?

— Успехи отличные. Команда участвует во всех соревнованиях с лидирующими клубами Турции — и не только. В прошлом году мы ездили на матч в Катар.



— Насколько реально из юношей попасть в основную команду турецкого футбольного гранда?

— Это очень трудоемкий путь, который требует от тебя усилий на все 100%.

— Много ли сейчас в основной команде «Фенербахче» собственных воспитанников?

— В основной команде сейчас 36 спортсменов, из них 6 — воспитанники клуба.

— Какие цели Вы поставили перед собой в футболе?

— Цель, как и у каждого футболиста, — достичь высоких результатов в спортивной карьере.

— Считаете ли Вы Казахстан своей Родиной?

— Да, Казахстан — это моя Родина, и всегда ею останется.

— Хотели бы выступать за казахстанские сборные, если бы получили такое предложение?

— Если пригласят, — то возможно.



— Часто ли бываете в родной стране? Гражданином какого государства сейчас являетесь?

— Я являюсь гражданином Республики Казахстан. К сожалению, в связи с моим режимом и усиленными тренировками, часто прилетать в родную страну я не могу, но бываю там один раз в год, — летом, на каникулах.

