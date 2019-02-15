В Туркестанской области в прошлом году в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы мерами занятости было охвачено 69 682 человек, годовой план перевыполнен на 10,1%.

1160 человек получили 6,2 млрд. тенге льготных микрокредитов, при этом трудоустроено 44 097 человек. На краткосрочное профессиональное обучение направили 5 440 человек, трудоустроено 4 117 человек. Более того, 4 529 граждан направили на социальные рабочие места, из них 2 818 трудоустроены на постоянную работу. Помимо этого, на молодежную практику направлено 4305 человек.

Вместе с тем, в целях обучения востребованных специальностей в сельской местности реализуется проект «Каждому аулу — свой мастер». В рамках проекта 2558 граждан направлены на обучение по 24 специальностям. Отметим, всего с начала года создано 31 000 новых рабочих мест.