Скопление людей в форме возле суда напугало шымкенцев.

Вооруженное нападение на районный суд в Шымкенте. Трое мужчин принесли с собой ножи, бутылку с зажигательной смесью и требовали встречу с председателем суда.

По такой легенде сегодня в суде Каратауского района прошли спасательные учения. Все происходило как в настоящей чрезвычайной ситуации. Полиция оцепила здание суда, сотрудники Департамента ЧС разработали план по спасению людей, а сотрудники охранной службы Кузет задержали бунтарей и отвели их на безопасное расстояние.

Комментирует старший инженер службы Кузет Мурат Асилов: В учении Было задействовано 65 человек. Участники мероприятия отрабатывали координацию и оперативное взаимодействие служб, навыки эвакуации сотрудников, оказания первой медицинской помощи и оцепления района учений.

Внезапные учения перепугали прохожих и местных жителей. Узнав причину скопления полиции, люди успокоились. Сотрудники правоохранительных органах попросили горожан с пониманием отнестись к такого рода учениям.