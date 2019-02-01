Курс тенге снижается по отношению к доллару в пятницу, на 10:50 времени Астаны он упал на 0,42% — до 381,68 доллара. Это происходит в основном на фоне падения мировых цен на нефть.

Нефтяные котировки перешли к резкому снижению на фоне заявлений оппозиции в Венесуэле о том, что они не видят рисков для партнеров государственной нефтяной компании PDVSA, на которую были наложены американские санкции. Ранее участники рынка ожидали перебоев с поставками венесуэльской нефти на рынки.

Вероятно, курс тенге в ближайшей перспективе продолжит идти вниз и может опуститься к отметкам 382-383 тенге за доллар.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club