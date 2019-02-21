Важная новость для медицинских работников. Участковым врачам и медсестрам повысят зарплату на 20 процентов. На эти цели Министерство здравоохранения выделяет 308 миллионов тенге.

Правда, такую надбавку получат только те медработники, чьи показатели в работе будут выше, чем у остальных. Это будут определять по состоянию здоровья их пациентов — улучшение их состояния будет напрямую влиять на доходы врачей и медсестер. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

Временный глава горздрава говорит, что в больницах Шымкента не хватает квалифицированных врачей. А именно акушеров, гинекологов, психиатров, кардиологов, педиатров и это далеко не полный список. Галымжан Абишев пожаловался, что никто не спешит занимать эти вакансии. Чиновники от здравоохранения в отчаянии и намерены обратиться в акимат с просьбой помочь привлечь кадры. На миллионный город имеющихся специалистов катастрофически мало. В управлении здравоохранения готовы создать все необходимые условия для тех, кто согласится работать в медицинских учреждениях Шымкента.

Нынешней зимой зарегистрировали вспышку кори. Этой опасной болезнью переболели и шымкентские малыши. На пресс-конференции врачи заявили, что всему виной нежелание родителей прививать своих детей. Многие горожане отказались от вакцинации из-за религиозных убеждений.

«Отказников за прошлый год на 1 января зарегистрировано около 600, именно по г. Шымкент. И основныепричины — это религиозные убеждения, это информация увиденная и прочитанная в СМИ, вы знаете что антиреклама идет по вакцинации, к сожалению. В этом вопросе население не слушает специалистов. Около 50 процентов это дети до года и дети до 7 лет.»

Сотрудники здравоохранения рапортовали о снижении материнской и детской смертности. В прошлом году на юге Казахстана по разным причинам умерли четыре роженицы. Один из случаев произошел в Шымкенте и, по словам врачей, смерть женщины невозможно было предотвратить — у погибшей было кровоизлияние в мозг.

Также, в управлении здравоохранения в который раз призвали шымкентцев вовремя проходить обследование на онкозаболевания. В 2019 году в Шымкенте можно будет пройти бесплатные скрининговые осмотры. Они будут проводиться в 35 медицинских организациях.