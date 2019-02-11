В Туркестанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Заслон скотокрадству».

Оно направлено на противодействие и пресечение скотокрадства, полицейские Арысского района по «горячим следам» задержали скотокрада.

В начале февраля т.г. сотрудники Местной полицейской службы Арысского РОП во время патрулирования на одной из дорог остановили две грузовые автомашины, перевозивших домашний скот. При проверке полицейские выяснили, что скотина, на которую отсутствовали документы, оказалась краденной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже скота, жителя Арысского района. Следствием установлено, что скотокрад ночью похитил 10 лошадей с вольного пастбища, а затем сбыл их местным жителям. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около трех миллионов тенге.

«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование. Так, благодаря проводимым мероприятиям по противодействию скотокрадству, полицейским удалось раскрыть кражу скота и вернуть имущество законным владельцам, которые обратились в полицию за помощью», — сообщает пресс-служба ДП ТО.