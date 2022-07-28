В антикоре рассказали о коррупционных рисках в СПК Шымкент

Борцы с коррупцией выявили многочисленные нарушения в деятельности АО «СПК Шымкент». По данным антикора, корпорация замешана в мошенничестве с продажей земли под инвестпроекты. Её получали по кадастровой стоимости, а продавали под бизнес по оценочной стоимости без аукциона. Выручка при этом составляла десятки миллионов тенге, которые в бюджет не поступали.

Жани Камбар, главный специалист департамента АПК г. Шымкента: «За последние три года акимат Шымкента предоставил СПК 70 земельных участков, общей площадью 200 гектаров, стоимостью свыше двух миллиардов тенге. Сейчас СПК Шымкент продал 29 земельных участков на 5 миллиардов 800 миллионов тенге. Они просто продавали земли для инвестпроектов, а нужно было через аукцион, как указано в земельном кодексе. Также есть ошибки в оформлении документов: если бизнесмен хочет открыть свое дело, то он обращается в СПК. А в таком случае предприниматель совместно с СПК должны составить контракт на обслуживание. Здесь также выявлены нарушения».

Антикоровцы выявили в деятельности «СПК Шымкент» больше двадцати коррупционных рисков по документации за последние 3 года. У социально-предпринимательской корпорации есть шесть месяцев на исправление ошибок.