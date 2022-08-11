Антикор о СПК: меры по стабилизации цен неэффективны

В СПК Шымкента происходят интересные вещи. Их выявили борцы с коррупцией, когда проводили анализ внешних рисков.

Так в социально-предпринимательской корпорации закупали муку для стабфонда 8 раз на общую сумму 650 млн тенге. В одном из фактов, выявленных антикором, на следующий день, муку продавали тому же предпринимателю, у которого ее и покупали. Но, что удивительно, дешевле.

В СПК это объяснили тем, что таким образом, хотели сдержать цену на этот социально значимый товар. Вот только в антикоре заявили, на ценообразование это никак не повлияло. Да и вообще сдерживать цены корпорации не слишком то удается.

«Все меры принятые по стабилизации цен на социально значимые товары, они никак не повлияли на цены продуктов в городе, в целом. Все принимаемые меры СПК не эффективны», — говорит Жани Камбар, главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г.Шымкенту.

Всего же за три года управление сельского хозяйства Шымкента и СПК «Shymkent» заключили 5 договоров о закупе услуг для формирования стабфонда на сумму 5 миллиардов 700 миллионов бюджетных тенге.

Специалисты агентства по противодействию коррупции выяснили, что СПК покупали у акимата участки по кадастровой стоимости, затем продавали их предпринимателям по оценочной стоимости.

Во-первых, они должны были реализоваться через аукцион. Кроме того оказалось, что средства в местный бюджет не поступали. Их, по словам антикора, тратили на административные расходы и переводили на депозиты. Будет ли кто-то наказан за упущения, неизвестно. Анализ антикора носил скорее рекомендационный характер.

Специалистами было вынесено 21 предложение. На то, чтобы исправить недочеты у корпорации есть полгода. В СПК заявили, что большую часть уже исправили.