В управлении здравоохранения Шымкента озвучили статистику онкозаболеваний. Цифры вызывают тревогу.

За прошлый год скрининговое обследование на наличие рака прошли более ста тысяч шымкентцев. По статистике на первом месте среди онкологических заболеваний в Казахстане находится рак молочной железы. В 2018 году на рак груди проверились около 34 тысяч жительниц Шымкента. Из них у свыше 16 тысяч врачи выявили различные патологии, а у 27 пациенток обнаружили злокачественную опухоль.

Рак толстой кишки у жителей Шымкента тоже встречается нередко. Скрининг в прошлом году прошли более 35 тысяч человек. У 34 обнаружили патологии, а 14 пациентам поставили неутешительный диагноз.

Провериться на рак шейки матки решились более 47 тысяч шымкенток. Из них свыше тысячи имеют патологии, однако, раковую опухоль ни у кого не обнаружили. Врачи еще раз напомнили шымкентцам, что ранняя диагностика поможет предупредить возникновение онкозаболеваний.

В Шымкенте скрининг можно будет пройти уже с февраля, в поликлиниках будут уведомлять и приглашать по участку.

Хорошее самочувствие — не всегда является признаком отменного здоровья. Врачи говорят, бывает и такое, когда во время обследования рак выявляют у тех, у кого не было даже первых симптомов.

Если обнаружить онкологию на ранней стадии, есть реальный шанс вылечить заболевание.

С февраля 2019 года 35 медучреждений Шымкента оснастят необходимым оборудованием. И каждый желающий сможет пройти обследование на наличие трех самых распространенных в городе видов рака.