Женский бизнес, цели и задачи, а также проблемные вопросы обсудили на заседании Совета деловых женщин при палате предпринимателей Туркестанской области.

Рассказать о своих успехах и проблемах приехали порядка 80 женщин-предпринимателей со всего региона, состоявшиеся бизнесвумен и начинающие женщины-предпринимательницы, которые делают первые шаги в своем деле.

В своем вступительном слове директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Олжас Каржауов подчеркнул значимую роль женщин-предпринимателей в общественно-политической, экономическо-социальной жизни области.

«Количество женщин-предпринимателей в Туркестанской области с каждым годом растет.

В области свыше 42 тысячи субъектов предпринимательства возглавляют женщины, что составляет более 30% бизнеса области. В прошлом году в регионе по проекту «Бастау» обучалось 1730 человек, в том числе около 550 женщин. Число женщин-предпринимателей, получивших гранты и кредиты, составляет около ста», -отметил он.

В рамках деятельности СДЖ во всех районах области проводится последовательная работа по оказанию практической помощи в подготовке и реализации бизнес-проектов, повышению статуса деловой и социально активной женщины. Активные бизнесвумен проводят бизнес-форумы, обучающие семинары-тренинги, ярмарки-выставки местных товаропроизводительниц, различные благотворительные мероприятия.

Совет деловых женщин Туркестанской области оказывает юридическую, консультационную и практическую помощь женскому бизнес-сообществу. Но главным достижением года его председатель Алма Архабаева считает помощь Совета в продвижении коммерческих проектов женщин, занятых собственным бизнесом. Благо, для этого созданы были правовые, административные условия, новые финансовые инструменты, помогающие именно женщинам реализовать себя в бизнесе. Это и личные встречи с акимами всех уровней, появившаяся в прошлом году Программа микрокредитования женского предпринимательства, и другие меры по поддержке субъектов женского предпринимательства за счет средств Европейского банка реконструкции и развития. А еще это активное участие женщин в Программе обучения «Бастау», призванной помочь, поддержать обучающихся в тяге к предпринимательской деятельности.

Председателем Совета деловых женщин при Палате предпринимателей Туркестанской области стала предпринимательница области Салтанат Толегенова.

В программе круглого стола прошли выступления успешных бизнесвумен на тему «Вместе мы сила», презентация успешных стартап-проектов, и мастер-классы от предпринимателей и бизнес-тренеров.

Построение карьеры и бизнеса, саморазвитие и личностный рост – эти и другие важные для каждой женщины темы затронули спикеры. А успешные бизнес-кейсы и жизненные примеры помогут стать хорошим стимулом для дальнейшего развития женского предпринимательства в стране.

В ходе мероприятия за вклад в развитие женского предпринимательства отмечены ряд руководителей и членов филиалов Совета деловых женщин.

Благодарственными письма награждены председатель совета деловых женщин, генеральный директор ТОО «Корпорация «Asyl Arman» Алма Архабаева, председатель совета деловых женщин Созакского района, заведующая отделом газеты «Созақ үні» Нуржамал Майусова, председатель совета деловых женщин Тюлькубасского района, директор ИП «Киргизалиева» Нуржамал Кыргызалиева, председатель совета деловых женщин Байдибексого района, частный предприниматель Нагима Кырыкбаева.

Вести дело и в то же время оставаться женщиной — задача не из легких. Но эти женщины ищут и находят способы для своего самовыражения.