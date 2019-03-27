Информация, рассылаемая родителям школьников через WhatsApp, о том, что в инфекционной больнице умер мальчик после употребления газированных напитков Тархун и Ситро, является фейком, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу КООЗ Минздрава РК.

По официальным данным руководителей управления здравоохранения регионов Казахстана, в инфекционных больницах и его отделениях подобные факты отравления Тархуном и Ситро, а также нахождения больных после употребления других энергетических напитков не зарегистрированы.

Вместе с тем, руководителям территориальных департаментов комитета охраны общественного здоровья МЗ РК дано поручение провести отбор указанных продуктов питания для проведения экспертизы.

Следует отметить, что подобные информации распространяются на интернет просторах с 2013-2014 годов.

Через WhatsApp была распространена родителям школьников фейковая информация, с текстом:

«Уважаемые родители! Школа доводит до нашего сведения, что в реанимации инфекционки умер мальчик. На выходных он выпил тархун (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, два дня комы, спасти не удалось. Говорите с детьми, объясняйте! Там сейчас находится еще девочка − выпила Ситро (стекло, марку не помнит) девочка под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там пол отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте информацию и предупреждайте детей! Черный список продуктов для детей! Расскажите друзьям!» − сказано в сообщении.