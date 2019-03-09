Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало видеоролик, в котором доступно разъяснило, как изменится размер адресной социальной помощи (АСП) с 1 апреля 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственная адресная социальная помощь — это денежная выплата, предоставляемая гражданам со среднедушевым доходом ниже половины прожиточного минимума. В видеоролике предлагается рассмотреть размер АСП на примере одной семьи. В настоящее время критерием оказания АСП (до 1 апреля) является обязательное условие — это доход на одного члена семьи не более 14 849 тенге.

Например, в семье, где мама воспитывает четверых детей, доход составляет 50 тысяч тенге. Если поделить этот доход на пятерых человек (количество членов семьи), то среднедушевой доход семьи составит 10 тысяч тенге. Так как сегодня критерий для оказания АСП равен 14 849 тенге, из него отнимаем среднедушевой доход семьи — 10 тысяч тенге, разница составит 4849 тенге, это размер на одного члена семьи. Это размер на одного члена семьи, который умножаем на пять человек, и получаем размер АСП в сумме 24 245 тенге.

С 1 апреля критерий для оказания АСП будет повышен до 20 789 тенге. Тот же пример, мама воспитывает четырех несовершеннолетних детей — доход семьи тот же 50 тысяч тенге, среднедушевой доход 10 тысяч тенге на одного члена семьи. Повышен критерий до 20 789 тенге. От него отнимаем 10 тысяч тенге и получаем 10 789 тенге на одного члена семьи, которые получит мама.

Дети будут получать фиксированную выплату в размере 20 789 тенге. Если умножить на четверых детей, то сумма составит 83 156 тенге. В итоге семья получит 93 945 тенге.

Таким образом, размер адресной социальной помощи для этой семьи увеличился в 3,9 раза. Совокупный доход с учетом адресной соцпомощи составит 143 945 тенге.