На берегу Кошкараты поселилась белая цапля. Птицу можно увидеть в разных уголках: то она заберется на пригорок и греется на солнце, то прячется в зарослях кустарников, передает yujanka.kz.

Судя по всему, цапле в центре города вполне комфортно и улетать она не собирается. Если птицу не спугнут местные жители, она сможет поселиться здесь надолго. Так как условия для жизни ей вполне подходят. Да и с питанием проблем нет — рыбы в реке достаточно, а на берегу можно охотиться на грызунов.

Большая белая цапля распространена в теплых умеренных и тропических широтах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии. Живет она вдоль различных водоемов как на морском побережье, так и в заболоченных низинах, поймах и берегах рек, пресных и соленых озерах, мангровых зарослях. Кроме того, ее можно увидеть на сельскохозяйственных угодьях, открытых полях, рисовых посадках и вдоль дренажных канав. Охотится цапля на мелководье или на суше.