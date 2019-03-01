В Нацбанк поступали жалобы от банковских должников на списание с их счетов пособий, социальных выплат и алиментов.

В финансовом регуляторе рассмотрели жалобы и установили, что счета, с которых банками взысканы деньги, не были открыты как «специальные». Со «специальных» счетов списание средств запрещено, передает

«Если Вы являетесь получателем пособий и социальных выплат, алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, то в данном случае Вам необходимо открыть «специальный» счет, с которого не могут осуществляться взыскания третьих лиц», — подчеркнули в Нацбанке.

Закон запрещает взыскание со счетов, предназначенных для зачисления: