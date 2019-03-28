Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Жетысайский район, где ознакомился с ходом работ ряда крестьянских хозяйств.

В первую очередь, в сельском округе Ш.Дильдабеков глава региона посетил крестьянское хозяйство «Ынтымақ-10». В этом году работники данного хозяйства уже засеяли ранней капустой 3 гектара полей, а также подготовили 5 гектаров земли для посадки бахчевых культур.

Первый урожай капусты ожидается в середине апреля. Продукцию в основном экспортируют в Россию. Напомним, в этом году в Жетысайском районе около 1200 гектаров засеяны семенами раннего сорта капусты.

Ознакомившись с работой крестьянского хозяйства Умирзак Естаевич отметил необходимость ежегодно увеличивать посевные площади, так как ранние посевы сельскохозяйственных культур имеют большую эффективность.

«В Жетысайском районе существует тенденция посева ранних весенних культур. К этому делу нужно подходить серьезно и ответственно, потому что польза от таких ранних посевов может оказаться эффективнее, по сравнению с теплицами. Кроме того, мы должны уделять внимание производству и переработке полиэтиленовой продукции, необходимой для ранних посевов», — сказал У.Шукеев.

Наряду с этим, в сельском округе Ж.Ералиев глава региона ознакомился с ходом агротехнических мероприятий, проводимых на полях крестьянского хозяйства «Нуралы жол». Аким области отметил преимущества использования современных технологий и подчеркнул, что государство окажет всяческую поддержку аграриям.

Отметим, на сегодняшний день хозяйство имеет 497 гектаров посевных земель, и в этом году планирует засеять 197 га хлопчатником, 188 га — бахчевыми культурами, 92 га — люцерной и 20 га — кукурузой.

Также, в сельском округе Ж.Ералиев не остались без внимания и бетонные работы, проводимые ТОО «Кернеу-лимитед» на канале К-30. Умирзак Естаевич указал на необходимость ускорить темпы строительства, и как можно скорее сдать объект на благо народа. Заказчиком объекта выступило РГП «Казводхоз». Общая стоимость проекта — 6 млрд 78 млн 225 тыс тенге. На сегодня уже освоено 3 млрд 342 млн 85 тыс тенге. Завершить строительство объекта, которое началось в 2012 году, намерены в 2020-ом.

Пресс-служба акима Туркестанской области