В городском кардиологическом центре города Шымкента провели уникальную операцию. Таких, до этого дня, в третьем миллионнике страны и Туркестанской области, еще не делали.

С применением малоинвазивных хирургических технологий кардиохирурги города провели операцию на открытом сердце, сделав всего один прокол длиной в 4-5 сантиметров.

Миниинвазивная кардиохирургия – одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей хирургии, что обусловлено стремлением трансполировать ряд преимуществ малоинвазивной хирургических технологий в сердечно-сосудистую хирургию.

В 2018 году, за счет местного бюджета, была приобретена эндовидеоторакоскопическая стойка. Прогрессивные инновации в хирургии значительно уменьшают разрезы при операции, минимизируют кровоточивость, всевозможные осложнения, снижают боль и тяжесть от операции, больной легче переносит как хирургическое вмешательство, так и его последствия

Операция проводится посредством межреберных проколов с сохранением грудины от травм. Основное достоинство торакоскопической операции в том, что при отсутствии большого травматичного разреза хирургические манипуляции выполняются через проколы при помощи специального эндоскопического инструмента торакоскопа, позволяющего наблюдать за ходом операции.

И если после обычной операции с разрезом длиной 25 см заживление и восстановление послеоперационной раны у больного длится от шести месяцев до года, то 5-6 сантиметровый разрез при торакоскопической операции заживает в течение месяца.

За 2018 год в городском кардиоцентре провели более 500 операций на открытом сердце.

Анастасия Новикова