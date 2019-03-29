Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © РИА Новости

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос бедственного положения жителей многоквартирного дома в Ленгере, передает Tengrinews.kz.

Глава государства опубликовал в своем Twitter пост, к которому приложил сюжет «31 канала». Жители многоэтажки Ленгера пожаловались на то, что их дом регулярно топит отходами человеческой жизнедеятельности. О проблеме со сточными водами и неприятным запахом в Ленгере мы рассказывали в апреле 2017 года.

Президент Казахстана поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения и активно работать в социальных сетях.

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