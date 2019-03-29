Президент Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос бедственного положения жителей многоквартирного дома в Ленгере, передает Tengrinews.kz.

Глава государства опубликовал в своем Twitter пост, к которому приложил сюжет «31 канала». Жители многоэтажки Ленгера пожаловались на то, что их дом регулярно топит отходами человеческой жизнедеятельности. О проблеме со сточными водами и неприятным запахом в Ленгере мы рассказывали в апреле 2017 года.

Дал поручение премьер- министру и акиму Туркестанской области срочно решить вопрос бедственного положения жителей многоквартирного дома в Ленгере.https://t.co/7F7W75m1GG — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 29, 2019

Президент Казахстана поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения и активно работать в социальных сетях.