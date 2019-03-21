23-24 марта пройдет фестиваль аэронавтики «Ashyq Aspan»

Место проведения: Ипподром.Время проведения: 11:00 – 21:30.

Воздухоплаватели из разных стран соберутся в Шымкенте на международный фестиваль. Он пройдет в городе 23 и 24 марта.

В рамках фестиваля «Ashyq Aspan» планируются свободные и демонстрационные полеты 20 монгольфьеров из разных стран: Казахстана, Украины, Турции, России, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Китая, ОАЭ.Для гостей подготовлены флешмобы, фотосессии, выступления фокусников, жонглеров, мимов, различные мастер-классы.

Вечером организаторы обещают красочный шоу-парад воздушных шаров и праздничный концерт.Уникальное шоу воздушных шаров и звезды эстрады: Ипподром приглашают шымкентцев и гостей.