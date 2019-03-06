Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с председателем совета директоров холдинга «BI group» Айдыном Рахимбаевым. В ходе встречи представители компании проинформировали главу региона о ходе строительства объектов в областном центре.

«В настоящее время в городе Туркестан нами ведется строительство 5 объектов. Это здания областного акимата, управлений и департаментов, центрального стадиона, медиацентра, площади «Астана», центра «Страна Великой степи». В текущем году мы планируем завершить строительство здания областного акимата, а зданий управлений и департаментов в марте 2020 года. Строительство стадиона, медиацентра, площади «Астана» и Центра «Страна Великой степи» ведется по графику», – сказал Айдын Рахимбаев.

Кроме того, представители компании представили проект «умного города» – «Smart city» для многоэтажных жилых домов, возводимых в Туркестане. В проекте предусмотрены цифровые технологии контроля отопления, света и чистоты воздуха в каждой квартире.

В свою очередь, ознакомившись с ходом строительных работ, аким области дал ряд конкретных поручений.

«В Туркестане компании, ведущие строительные работы, должны не только думать о прибыли, но и учитывать интересы государства. Вы вносите вклад в развитие священного города. Самое главное – необходимо своевременно завершить строительство нового здания административного центра. Архитектура должна соответствовать современным требованиям. В рамках проекта «умный город» мы намерены развивать наше сотрудничество. Поручаю руководителям соответствующих управлений своевременно решать вопросы инфраструктуры. Необходимо уделить особое внимание строительству жилых домов и быть максимально доступными населению», – подчеркнул У.Шукеев.

Пресс-служба акима Туркестанской области