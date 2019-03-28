Полицейские Туркестанской области ликвидировали преступную группу, промышлявшую скотокрадством.

Сотрудники криминальной полиции Ордабасинского РОП в рамках оперативно-профилактических мероприятий пресекли деятельнность преступной группы скотокрадов, подозреваемой в серии краж скота на территории района.

В отдел полиции обратились более 10 местных жителей о том, что неизвестные уводят скотину с их подворий. К примеру, в марте текущего года в полицию с заявлением обратился местный житель о том, что с его двора неизвестные лица похитили одного бычка стоимостью 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОП по статье 188 УК РК «Кража».

В целях раскрытия преступления и задержания скотокрадов в Ордабасинском РОП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. Несколько созданных мобильных групп прочесали все близлежащие территории, вольные пастбища, провели опрос среди сельчан, проверяли автомашины перевозящий домашний скот и т.д.

В результате оперативно-розыскных мероприятий районные полицейские задержали преступную группу из числа молодых жителей г.Шымкент и Ордабасинского района, в том числе и скупщика краденного. Подозреваемые в основном орудовали ночью. Уводили с хозяйских подворий телят и овец. Кражи совершали в районе практически с осени прошлого года. В данное время следствием доказана причастность подозреваемых лиц к 15 фактам краж скота. Потерпевшим нанесен материальный ущерб на сумму более 2-х миллионов тенге.

Стражами порядка законным владельцам возвращена часть похищенного, а именно 18 овец и бычок. В свою очередь, жительница села Шубарсу Айгуль Махамбетова, одна из потерпевших, выразила благодарность в адрес полицейских, которые вернули ей 7 украденных овец.

Также, полицейские Туркестанской области напоминают владельцам скота о необходимости принимать меры для сохранности своего имущества. Не стоит проявлять халатное отношение и беспечность, оставляя скот на вольном выпасе без присмотра. Загоны и кошары для скота необходимо оборудовать надежными запирающими устройствами, укрепить хозпостройки, в том числе завести сторожевых собак. В целях подтверждения собственности владельцам скота также рекомендуется ставить тавро и бирковать домашний скот. В случае кражи или пропажи скота следует сразу же обращаться в полицию, не теряя время на самостоятельные поиски.

Если Вы все же стали жертвой скотокрадства или у вас пропал скот необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, что поможет раскрыть преступление по «горячим следам».

Пресс-служба ДП Туркестанской области