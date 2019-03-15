В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в 20 кражах из автомашин.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что в феврале текущего года неизвестные лица похитили из ее автомашины марки «Ауди» автомагнитолу стоимостью 10 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Жетысайского РОП по статье 188 «кража».

Для раскрытия кражи из автомашин в отделе полиции создали следственно- оперативную группу из числа сотрудников криминальной полиции и местной полицейской службы. Ими были проведены все необходимые оперативные мероприятия по установлению личности подозреваемого в автокражах и его задержанию. В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП задержали подозреваемого, местного жителя, ранее судимого, безработного.

В данное время следствием установлена причастнось задержанного к 20 кражам из автомашин жителей Жетысайского района. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше миллиона тенге. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража».

Как показывает практика, большинство краж совершается преступниками из автомашин, зачастую оставленные владельцами без присмотра, с открытыми дверями или с отсутствующей охранной сигнализацией.

Для профилактики краж из автотранспорта или его угона полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам парковать свои автомашины на охраняемые или хорошо освещенные стоянки, в т.ч. оборудованные системами видеонаблюдения. Также стоит оборудовать транспортное средство противоугонными системами, не оставлять ключи, документы и ценные вещи в машине, даже если покидаете автомобиль на короткое время.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений и краж, то стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, что поможет стражам порядка задержать автоворов по «горячим следам».

Жанар Есенбекова