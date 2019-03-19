Аким области Умирзак Шукеев провел встречу с ветеранами региона. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления единства страны, воспитания молодежи, повышения социального положения населения, возрождения Туркестана.

На встрече глава региона отметил, что ветераны вносят большой вклад в духовное развитие страны.

«На сегодняшний день в области проводится большая работа в рамках статей Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Семь граней Великой степи». Эти статьи направлены на пропаганду нашей истории, национальной самобытности. Старейшины должны призывать молодое поколение к единству и солидарности», — сказал У.Шукееев.

В ходе встречи, председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов остановился на основных задачах организации.

«Областной совет ветеранов насчитывает 168 членов. Наша организация имеет 33-летнюю историю. Цель организации — воспитание подрастающего поколения, а также содействие социальному обеспечению ветеранов. Мы желаем удачи в вашей работе, направленной на развитие и возрождение священного города Туркестан», — подчеркнул Ж.Мауленкулов.

Вместе с тем, на встрече ветераны рассказали акиму области о проводимой работе в рамках статей Главы государства, а также попросили оказать содействие в разрешении ряда вопросов.

В свою очередь, глава региона отметил, что ветеранам окажут всю необходимую помощь и поддержку, в том числе предоставят здание и транспорт.

Пресс-служба акима Туркестанской области