В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили о задержаниях в акиматах страны по подозрению в преступлениях, передает Tengrinews.kz.

Департаментом Нацбюро по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. «Он подозревается в получении взятки в виде 10 процентов отката в сумме 4 миллиона тенге от предпринимателя за признание победителем в конкурсе госзакупок по текущему ремонту улиц в Алтае ВКО (бывший Зыряновск. — Прим.) общей стоимостью 40,1 миллиона тенге. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Усть-Каменогорска. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

Заместителя главы Управления земельных отношений и по контролю за исполнением и охраной земель Шымкента подозревают в получении части взятки в сумме 200 тысяч тенге из ранее оговоренных 500 тысяч от гражданина за утверждение землеустроительного проекта на земельный участок под ИЖС.

По словам Бастаровой, подозреваемый полностью признал вину и не был задержан. В Костанае задержан руководитель отдела земельных отношений городского акимата. Он и заведующий сектором оформления прав на земельные участки этого же отдела подозреваются в получении взятки в сумме 2,2 миллиона тенге за оформление дополнительного земельного участка в пользу товарищества. Руководитель отдела находится под стражей, заведующий сектором полностью признал вину и не был задержан.

«В Туркестанской области департаментом Нацбюро проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела госактивов и закупа Байдибекского района и главного специалиста этого же отдела. Они подозреваются в получении 300 тысяч тенге взятки от представителя ТОО в виде 10 процентов отката от общей суммы в 3 миллиона тенге по договору госзакупок по охране здания акимата», — сообщила Жанна Бастарова.

Подозреваемые полностью признали вину и не были задержаны. Руководитель Тупкараганского районного отдела земельных отношений в Мангистауской области подозревается в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он в 2015-2016 годах без проведения торгов сдавал земельные участки в аренду жителям области для строительства коммерческих объектов на основании фиктивных выписок из протокола комиссии. Кадастровая стоимость земельных участков составила свыше 22 миллионов тенге.

«В Кызылординской области главный специалист аппарата акима Жанакорганского района подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки акимов четырех сельских округов в общей сумме 375 тысяч тенге за общее покровительство в работе со стороны акима Жанакорганского района», — сообщила Жанна Бастарова. Подозреваемый взят под стражу.

Должностные лица Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области также подозреваются в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они незаконно перечислили на расчетный счет ТОО авансовый платеж в размере 1,1 миллиарда тенге, но не провели корректировку и прохождение госэкспертизы по строительству областного противотуберкулезного диспансера на 300 коек в Актобе, что, по словам Бастаровой, повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства.

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