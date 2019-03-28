За работой медиков теперь будет следить On-Line

В Туркестанской области дан старт новому проекту, который поможет контролировать работу медиков. Ситуационный центр медицины открылся в Шардаре.

Теперь медицинские учреждения будет контролировать специальная группа. В конце рабочего дня специалисты будут выводить результаты работ медиков, что поможет вести контроль за обслуживанием пациентов.

«Мы видим среднее время ожидания приёма к тому или иному специалисту, количество обратившихся за помощью, их диагнозы, время выполнения вызовов на дом, патронаж и другие. Всю эту информацию наши аналитики обрабатывают и получают данные, по которым составляют рейтинг медицинских учреждений. Таким образом мы можем оперативно реагировать на повышение качества услуг и устранять недочёты», — рассказывает Жанар Оспанова, главный врач Шардаринской ЦРБ.

В будущем планируется внедрить подобные центры в каждом районе. Пока плавный аппарат будет находиться в Шардаре. Сегодня проект работает уже в пилотном режиме, по словам врачей, обследования уже начались, о результатах мониторинга будут сообщать регулярно.

В рамках года цифровизации медики Туркестанской области тоже идут в ногу со временем. Уже разработано специальное мобильное приложение «DamuMed». Его можно скачать на смартфон. Приложение позволяет записаться на приём к врачу, отслеживать результаты своих анализов, вызвать экстренную помощь, нажав кнопку «SOS».