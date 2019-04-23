23 населенных пункта Казыгуртского района лишены газоснабжения.
28 апреля во время земляных работ, которые без согласования с газоснабжающей организацией проводила компания «Энерджи сервис», был поврежден подземный газопровод высокого давления диаметром 400 мм.
Как пояснили представители компании, они проводили вертикальное бурение для установки опор электроснабжения. В результате повредили газопровод, подающий голубое топливо в 2810 домов, 17 коммунально-бытовых предприятий и 7 промышленных предприятий.
Специалисты компании «КазТрансГаз Аймак» локализовали утечку. Отметим, газопровод находится на балансе ЖКХ, а значит, ответить на вопрос, когда в дома людей подключат газ, могут ответить только в управлении ЖКХ Туркестанской области.
К слову, повторное подключение будет проводиться после восстановления газопровода и возмещения затрат, а также времени, ведь для повторного подключения нужно будет попасть в каждый дом.