23 населенных пункта Казыгуртского района лишены газоснабжения.

28 апреля во время земляных работ, которые без согласования с газоснабжающей организацией проводила компания «Энерджи сервис», был поврежден подземный газопровод высокого давления диаметром 400 мм.

Как пояснили представители компании, они проводили вертикальное бурение для установки опор электроснабжения. В результате повредили газопровод, подающий голубое топливо в 2810 домов, 17 коммунально-бытовых предприятий и 7 промышленных предприятий.

Специалисты компании «КазТрансГаз Аймак» локализовали утечку. Отметим, газопровод находится на балансе ЖКХ, а значит, ответить на вопрос, когда в дома людей подключат газ, могут ответить только в управлении ЖКХ Туркестанской области.

К слову, повторное подключение будет проводиться после восстановления газопровода и возмещения затрат, а также времени, ведь для повторного подключения нужно будет попасть в каждый дом.