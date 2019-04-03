35 шымкентских предприятий экспортируют свою продукцию.

Об этом в ходе первого заседания Совета по экспорту при акимате города сообщил аким мегаполиса Габидулла Абдрахимов.

«На сегодняшний день в городе 35 предприятий, работающих в сфере производства продуктов питания, легкой промышленности, машиностроения, металлургии, фармацевтики и производства строительной продукции, выпускают продукцию на экспорт. Основными торговыми партнерами города Шымкент являются Нидерланды, Российская Федерация, Китай и Узбекистан», — сказал он.

На заседании были обсуждены инструменты поддержки экспортеров, а также проблемные вопросы экспортеров, расположенных на территории города. Стоит отметить, что по итогам 2018 года внешнеторговый оборот города составил 903,1 млн долларов, из них импорт — 568,5 млн долларов, экспорт — 334,6 млн долларов.