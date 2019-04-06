Аким города Габидулла Абдрахимов вручил ключи от 17 новых легковых автомобилей для подразделений Департамента ЧС г. Шымкента.

В специализированной пожарной части № 4 состоялась церемония вручения ключей от оперативно-служебных машин структурным подразделениям Департамента по ЧС города Шымкента.

Среди 17 железных коней 10 машин марки «Нива» выдали сотрудникам управления, и 7 автомобилей «KIA» получили работники Департамента ЧС.

После вручения ключей аким города традиционно провел обряд «Тусау кесер», а также отведал угощений в честь празднования весеннего равноденствия.

Градоначальник выразил глубокую благодарность всем сотрудникам Департамента чрезвычайных ситуаций:

«Ваша работа не всегда видна людям, вас не показывают по телевизору и в журналах модных не показывают ваши фото. Но в чрезвычайных случаях вы на деле помогаете людям. И я точно знаю, что каждый житель Шымкента глубоко уважает ваш труд, я в свою очередь, тоже очень признателен вам за вашу работу. Желаю вам больших успехов в работе и пусть в нашем городе по воле Всевышнего будет как можно меньше происшествий. И пусть никто из наших офицеров, спасателей, пожарников не станет жертвой бедствий. Пусть все возвращаются домой целыми и невредимыми».

По словам начальника ДЧС этот подарок не последний,будут еще получены 35 единиц новой специально-пожарной техники. Акиматом предусмотрены средства на строительство административного здания для Департамента по ЧС и пожарного депо на 4 автомобиля.

Жания Алимжан