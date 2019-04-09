Американский эксперт побывал на шымкентском водоканале.

На шымкентском водоканале побывал международный эксперт, представляющий организацию «Глобальная метановая инициатива». Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, в организацию входит и Казахстан.

Чем же занимается «Глобальная метановая инициатива»? Органические отходы выделяют много метана, а он наносит атмосфере гораздо больший ущерб, чем тот же углекислый газ. Метан усиливает парниковый эффект. Одним из выходов из ситуации является строительство биогазовых установок, и «Глобальная метановая инициатива» занимается продвижением подобных проектов.

Господин Веласкес прибыл в Казахстан для изучения существующих проблем. Он побывал на водоканалах Нур-Султана и Алматы, 9 апреля он прибыл в Шымкент. В нашем городе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» несколько лет назад запустило установку биогаза. На данный момент она – единственная действующая в Центральной Азии, чему был очень удивлен американский эксперт.

Эксперт тщательно ознакомился с технологией очистки воды. Он задал много вопросов технологам и инженерам комплекса очистных сооружений. Внимательно изучил работу установки биогаза. В результате сделал вывод, что шымкентские специалисты проводят грамотную и эффективную работу по эксплуатации установки биогаза. Найден ряд интересных решений и подходов к эксплуатационным характеристикам установки. И в целом, высокотехнологичная работа КОС получила высокую оценку от американского специалиста.

Хосе Веласкес, при содействии казахстанской ассоциации управления отходами «KazWaste», планирует провести ряд тренингов и семинаров по переработке отходов в биогаз для работников казахстанских водоканалов. Также он намерен презентовать ряд техническо-эксплуатационных обоснований.