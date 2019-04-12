Дехкане Жетысайского района уже начали собирать урожай на своих полях. Капуста в этом году, говорят крестьяне, удалась на славу. За день работник собирают около двух тысяч кочанов.

Дехкане радуются, мол, экологически чистый продукт не только полезен, но и приобрести его можно будет по низким ценам.

Не успели собрать урожай с поля, как увесистые, сочные кочаны уже появился на полках и не только в Туркестанской области. Капусту из Жетысайского района готовы приобрести оптом для продажи в Алматы, в Нурсултане. Местный товар охотно покупают в России.

» Работа, которую мы начали с февраля месяца, уже дала результат. Капуста большими фурами уже уходит на экспорт. В этом году Жетысайский район капусту отправляет в Уфу фурами по 210 тенге за кг», — говорит Жамантай Бейсенбаев, аким Жетысайского района.