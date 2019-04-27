Иранский этнокультурный центр взял под свою опеку малообеспеченную семью. Это начинание Ассамблеи народа Казахстана называется «Асар».



Мать пятерых детей Гульжаухар Спатаева в Шымкент переехала из Жетысайского района. Глава семьи, из-за которого семья и поменяла место жительства, бросил жену и детей. Естественно, и помощи никакой не оказывал. Все это время Гульжаухар с детьми поддерживают неравнодушные граждане.



Гүлжаухар Спатаева: «В 2013 году мы с мужем в надежде, что теперь его дела пойдут в гору, переехали в Шымкент. Но вместо этого мыкались по съемным квартирам. В итоге он не выдержал и ушел от нас. Сейчас с детьми снимаем жилье».



Многодетную одинокая мать переживает не только о том, чем и как кормить детей. Ее 19-летний сын – инвалид-колясочник. Чтобы как-то прокормить детей, она устроилась техничкой в школу. Но зарплата технички ничтожно мала. Узнав об этой семье члены этнокультурного центра решили взять ее под свою опеку.



Сулеймани Мами, председатель иранского этнокультурного центра: «Мы собрались и пришли к ним. Посмотрели, какая помощь нужна. Проложили тротуар. Сейчас вот роем подвал. Скоро закончим.



Члены этнокультурного центра решили оказывать семье всемерную поддержку и не ограничиваться лишь покупкой продуктов. Уже сделано немало – где было необходимо, положили гравий, чтобы дети не месили грязь. И помогают этой семье члены ЭКЦ всем миром или как повелось асаром.