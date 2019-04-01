В Кардиологическом центре Шымкента прошла конференция «Дорожная карта по острому инфаркту миокарда и Дорожная карта по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточности (ХСН)».

В ней приняли участие ведущие специалисты ННКЦ г. Астаны Бекбосынова Махаббат Сансызбаевна, Джетыбаева Салтанат Кожиковна и Гончаров Алексей Юрьевич.

Рабочая группа ННКЦ будет участвовать в разработке плановых региональных значений по управлению инфарктами на уровнях ПМСП и стационаров, будет внедряться стандартизированный по возрасту показатель заболеваемости и смертности БСК в соответствии с международной практикой, в актуализации региональных дорожных карт с определением приоритетов, включая обеспеченность кадрами и оборудованием, обучение кадров (по профилям).

Будет проводиться мониторинг выполнения алгоритма оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда, клинических протоколов диагностики и лечения, в части достижения индикаторов качества оказания медицинской помощи по: заболеваемость БСК и ОИМ, смертность от БСК и ОИМ и госпитальная летальность от БСК и ОИМ. ННКЦ утвержден План мероприятий по исполнению Дорожных карт на 2019-2020гг. по результатам исполнения Дорожных карт с разработкой рекомендаций по дальнейшему совершенствованию служб.