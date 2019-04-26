Мажилисмены, приехавшие специально в наш регион обсудить вопросы использование поливных земель, увидев алый ковер маковых полей Арыси, забыли про все на свете: разработчики законов получили массу впечатления и зарядились энергией.

За настроением мажилисменов наблюдал наш корреспондент.

У гостей от чистого воздуха голова пошла кругом. Это не уютные кабинеты! Чувствовалось, что они соскучились по сельскому чистому воздуху, широте степного простора. Они остановили машину на обочине дороги и вышли в поле.

После проливных дождей степь яркая, пронзительная: сочный зеленый вперемежку с алым красным. А аромат разнотравья не идет ни в какое сравнение даже с французским парфюмом. Такая панорама для североказахстанцев в диковинку.

Красота, керемет. Я под впечатлением, — делится Сергей Звольский, депутат Мажилиса парламента РК.

Депутаты избранные из Южного региона с гордостью показывают коллегам алые поля. Народные избранники на время забыли о том, что спешили и начали селфиться на фоне дивной красоты. Несмотря на занятость представителей СМИ они уговорили их сфотографироваться на память.

Шынар Оразова