Объявлен республиканский конкурс «Контрафакт» среди школьников

С 10 апреля по 3 мая Министерство юстиции Республики Казахстан совместно с Департаментом юстиции г.Шымкент объявили республиканский конкурс «Контрафакт» среди детей 14-16 лет на лучшее эссе «Интеллектуальная собственность: модель государства 2050 года» и среди молодежи 16-29 лет на лучший короткий видеоролик (1 минута) «Нет контрафакту в Казахстане» (vine).

Цель конкурса — формирование негативного отношения к контрафакту и повышение уровня информированности населения о проблеме распространения контрафактной продукции на внутреннем рынке.

Самые лучшие эссе и видеоролики будут направляться в Министерство юстиции РК. Победители конкурса наградят дипломами и призами (планшеты, ноутбуки и.т.д).

Участники конкурса представляют эссе в бумажном или электронном виде.Эссе и видеоролики направляется в электронный адрес shympress@mail.ru и t.bekmurzaev@adilet.gov.kz

Для получения дополнительных информации можете связаться по нижеуказанным номерам.

М.Абдезов: тел: 8771 141 80 87, 8701 737 37 41

Т.Бекмурзаев: тел: 8702 720 12 58