Осторожно, корь! Больше 800 людей, заболевших корью зарегистрировано в Шымкенте. Из них порядка 500 — не привитые дети. В их числе и отказники, родители которых написали письменный отказ от вакцинации. Заболели корью с начала эпидсезона и взрослые.

Красные пятна на теле, повышение температуры, головная боль — корью в Шымкенте с начала эпидсезона заболели 610 детей до 14 лет. Причем 488 из них — не были привиты. Малыши до года просто не успели получить прививку, некоторые не получили вакцину по медицинским показаниям, 98 детей заболели из за отказа родителей. Пострадали и взрослые — заболевших среди них больше 200 человек. Всего же в Шымкенте за 4,5 месяца корью заразились 831 человек. Тогда как за аналогичный период прошлого года было всего 8 случаев.

«У нас произошел импорт возбудителя в ходе миграционного процесса. Многие наши граждане выезжают на отдых, по своим делам. Это подтверждается. 24 января мы получили результаты геномного исследования возбудителей, которые циркулируют среди больных в Казахстане. Исследование показало, что это те же штаммы — D8 и B3, которые циркулируют на европейском континенте», — говорит Жандарбек Бекшин, главный санитарный врач Казахстана.

А между тем вспышки кори произошли на всем европейском континенте. По данным департамента охраны общественного здоровья Шымкента из 53 стран все 53 оказались заражены этим инфекционным заболеванием. Больше всего случаев на Украине. Наши показатели хоть и высокие, но далеки от эпидемии.

«Смотря на эти цифры можно сказать, что это не эпидемия — это просто вспышка, сезонное повышение заболевания кори. Департаментом проводится вся профилактическая работа, ситуация на контроле, жителям волноваться не о чем», — рпоясняет Алмат Косалиев, заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья г. Шымкента.

Единственная возможность не заболеть — получить прививку. Именно поэтому в Шымкенте, наряду с плановой иммунизацией, проводят дополнительную вакцинацию против кори среди детей 9-10 месяцев, медицинских работников в возрасте до 40 лет и контактных лиц в возрасте до 30 лет в очагах кори. Всего для лиц из группы риска было закуплено 23 400 штук вакцины.

Специалисты уверяют — в качество приобретённой вакцины не вызывает сомнений. Произведена она в Индии и одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Получить прививку граждане в зоне риска могут бесплатно, для этого достаточно обратиться в поликлинику по своему месту жительства.

Анастасия Новикова