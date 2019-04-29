Проектный офис «Шымкент — адалдык аланы» начал практическую работу.

Журналисты, общественники, сотрудники гос службы и противодействию коррупции вместе с полицейскими вышли на улицы Шымкента. Стражи порядка начали акцию с раздачи буклетов водителям, где призывают каждого гражданина соблюдать свои права. В буклетах указаны пункты соблюдения прав полицейских и граждан.

Мы раздаем брошюры с предупреждением, что дача взятки карается законом. Мы делаем это для того, чтоб население знали работу полиции, а также искоренить бытовую коррупцию. Мы попытаемся во многом разобраться. Надеюсь что каждый житель будет нам помогать», — Сакен Алимов, сотрудник проектного офиса «Шымкент — адалдык аланы».

В рамках проекта выбрано несколько направлений. Образование, медицина и другие. По каждому из них будет проводится работа. Члены экспертного совета будут проводить регулярные рейды.