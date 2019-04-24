Полицейские Туркестанской области по «горячим следам» задержали преступную группу скотокрадов.

В Туркестанской области в рамках оперативно-профилактических мероприятий по противодействию скотокрадству сотрудники Сайрамского районного управления полиции пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей скотокрадством на территории района.

В апреле 2019 года в дежурную часть Сайрамского РУП поступило заявление от местного жителя о том, что ночью с его хозподворья неизвестные лица похитили корову. Для раскрытия кражи в управлении полиции создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных полицейских. Стражи порядка провели подворный обход близлежащих территорий и подворий, а также опрос очевидцев. Проверили места реализации и забоя скота и автомашины, перевозящие домашний скот, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУП по «горячим следам» задержали трех подозреваемых, местных жителей, один из которых ранее судим. Следствием установлена причастность преступной группы к 9 фактам скотокрадства. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 2,5 миллионов тенге. Часть краденной скотины полицейские вернули законным владельцам.

В настоящее время по фактам скотокрадства проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняется причастность преступной группы к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять скот на пастбищах и хозподворьях без присмотра, который может стать легкой добычей для скотокрадов. Домашний скот в обязательном порядке необходимо таврировать и бирковать, укрепить свои хозподворья, а также нанять пастухов для выпаса скота.

Если же вы стали жертвой или очевидцем скотокрадства, то вам стоит незамедлительно обратиться за помощью в полицию по телефону 102.