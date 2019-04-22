Продовольственный пояс появится вокруг Туркестана.

При поддержке Палаты предпринимателей Туркестанской области в Туркестане прошел Республиканский семинар-совещание по вопросу создания продовольственного пояса вокруг города Туркестан, на основе использования передовых технологий в сельском хозяйстве, с целью обеспечения занятости населения.

В семинаре принял участие аким области Умирзак Шукеев, представители Минсельхоза, АО «Аграрная кредитная корпорация», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроФинанс», работники аграрного сектора Жамбыльской, Кызылординской областей, товаропроизводители, работники банков второго уровня, ученые-аграрии, госслужащие.

Открывая семинар глава региона Омирзак Шукеев отметил, что сегодня АПК – самый перспективный сектор в экономике, который быстрее всех развивается и является наиболее привлекательным для инвестиций.

«Перед нами ставится задача по развитию Туркестанской области, улучшению социального положения жителей и создания условий для развития экономики и бизнес-среды. Необходимо усиленно работать над развитием агропромышленного комплекса. Мы должны создать новое сельское хозяйство, применяя новые технологии. Изменятся требования к товаропроизводителям. Нужно расширять объемы экспорта сельхозпродукции»,- отметил аким области.

На семинаре были обсуждены вопросы использования передовых технологии в сельском хозяйстве. Участники семинара ознакомились с 480 проектами, реализуемыми на основе использования передовых технологии в сельском хозяйстве, с целью обеспечения занятости населения.

Финансовыми институтами была представлена информация об условиях и мерах государственной поддержки в агропромышленном комплексе.

В своем вступительном слове заместитель директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Берик Кенжебаев проинформировал предпринимателей о новой льготной программе поддержки предпринимательства.

«Как вам уже известно, государство выделило 600 млрд тенге на финансирование «экономики простых вещей». То есть простыми словами, наши казахстанские производители, которые заняты в АПК, получат льготные кредиты. Если вы ищете финансирование ваших проектов, то Палата готова сопровождать ваши проекты. Мы приглашаем вас быть активными», — отметил Берик Кенжебаев.

Стоит отметить, предприниматели области уже проявляют интерес к Программе. В области заявились для участия 33 предприятия в сфере АПК, туризма, легкой и мебельной промышленности на общую сумму более 6 млрд тенге.

В рамках развития «экономики простых вещей» к 2025 году позволит создать порядка 16 тысяч постоянных рабочих мест и снизить долю импорта продукции «экономики простых вещей» с 59% до 37%.

Руководитель сельского хозяйства Нурбек Бадыраков рассказал о проектах формирования продовольственного пояса на территории города Туркестан и проекты, реализуемые с использованием передовых технологий в сфере сельского хозяйства.

Также прошла выставка передовых технологий в агропромышленном комплексе. На выставке представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, которое определяет достижения аграрного сектора. А также минеральные удобрения и средства защиты, кормовые добавки.

Жители и гости региона ознакомились с передовыми разработками и новыми подходами в области растениеводства и животноводства, а также получили ответы на вопросы от ведущих экспертов отрасли в рамках деловой программы.

По итогам Палата предпринимателей Туркестанской области, Банки второго уровня и управления сельского хозяйства подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства по реализации проектов с применением передовых технологий, реализуемых в целях обеспеченности занятости населения Туркестанской области.

В рамках меморандума Палата предпринимателей наряду с финансированием инвесторов, одобренных акиматом, будет обеспечивать помощь проектам до их полной реализации, а также обеспечивает разработку бизнес-плана проектов, доступность для инвесторов всех механизмов предоставления льгот со стороны государства.

Работа семинара запланирована на два дня. Во второй половине дня в 3-х секциях, а завтра в 4-х секциях, всего в 7-ми городах и районах области будут показаны достижения передового опыта, где состоятся практические семинары, демонстрация и обмен опытом, в которых примут участие более 1500 сельхозтоваропроизводителей и работников отрасли.