Проводится досудебное расследование по статье УК «Распространение заведомо ложной информации».

Депутат Сената Парламента РК Бырганым Айтимова обратилась в полицию с заявлением о том, что в социальных сетях распространяют заведомо ложную информацию с имитацией её голоса. Информация касается пособий многодетным матерям, вместе с ней рассылают её фотографию и указывают её статус сенатора, сообщает almaty.tv.

«Проведённая экспертиза показала, что голос на распространённой аудиозаписи депутату Сената Парламента Айтимовой не принадлежит. В связи с поданным заявлением полиция устанавливает лиц, распространяющих заведомо ложные сведения. Они будут привлечены к ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Проводится досудебное расследование по статье Уголовного Кодекса «Распространение заведомо ложной информации».

Казахстанцы месяц назад пересылали в мессенджере голосовое сообщение, где некая женщина в грубой форме выражает недовольство тем, что многодетные матери публично просят о помощи. Рассылка сопровождается фотографией сенатора Бырганым Айтимовой.