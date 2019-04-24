В Палате предпринимателей экспортеров обучали работе в электронной системе.

Национальная палата «Атамекен» разработала электронную систему сертификации происхождения товара, и теперь заявки с пакетом документов на получение сертификата предпринимателям можно подать в электронном виде.

Такой формат работы призван снизить нагрузку с субъектов бизнеса, оптимизировать процесс получения сертификата, обеспечить его прозрачность и эффективность. Бизнесменам теперь не нужно лично приезжать в офис Региональной палаты, достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет и электронную цифровую подпись. Заявка автоматически регистрируется в электронной системе, и заявитель имеет возможность проследить статус её исполнения.

С 21 мая 2018 года новшество работало в пилотном режиме. А с 1 апреля 2019 года оно вступило в действие. То есть на протяжении 10 месяцев у предпринимателей была возможность досконально изучить, обучиться и апробировать новую систему. Но что получилось на деле?

«Все это время, которое было отведено на пилот, мы неоднократно обращались лично к представителям экспортеров, писали письма с просьбой начать работать в электронной системе, обучали их. Те компании, которые пренебрегли просьбу и не участвовали в пилотном проекте, на сегодня испытывают трудности с подачей электронной заявки. А экспортеры, которые апробировали на себе новую систему, успешно работают и проблем с получением электронной сертификации не имеют», — рассказывает специалист по сертификации происхождения товаров Палаты предпринимателей г. Шымкент Айгуль Кожабаева.

По ее словам, 30 процентов от всех поступающих заявок на сертификацию получают отказ. Основные причины отказов — отсутствие документов, необходимых по Перечню (приказ МИНТ № 257), таких как технологический процесс, ГОСТ, акт переработки, лицензия (на металл), дополнительных соглашений к внешнеторговым договорам, не достаточно документов на сырье для объема экспорта товаров, грамматические и арифметические ошибки данных, которые потом могут быть отражены в сертификате, неверный расчет калькуляции — доля местного содержания и т.д.

«Это прежде всего неверное изложение информации самими представителями экспортеров. Наши специалисты на постоянной основе обучают их, консультируют, как правильно заполнить форму электронной заявки. Кроме того, у нас заработала специальная зона самообслуживания, которая снабжена тремя компьютерами, двумя сканерами, Интернетом», — отмечает Айгуль Кожабаева.

Как отмечает специалист по сертификации происхождения товаров, на сегодня количество заявок на получение сертификатов резко увеличилось. Ежедневно поступает до 70- 80 заявок. Если в январе было 347, феврале — 368, марте — 396, то за 2 недели апреля подано 436 заявок на получение сертификатов на экспорт. Но несмотря на это, сертификаты выдаются своевременно. Срок выдачи, независимо от объема заявки, составляет 1 рабочий день, следующий за днем регистрации.