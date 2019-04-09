Этот отрезок трассы Сарыагаш-Шардара водители проезжают с опаской. Она представляет собой полосу препятствий, а ямы такой глубины, что стоит попасть в нее, как останешься без ходовки.

На протяжении нескольких километров дорога усеяна страшными ямами. Проезжая часть напоминает лотерею: кому повезло, тот объехал колдобину, а кто зазевался — угодил прямо в яму. Автолюбителю Ануару Алибекову не повезло. Во время поездки у его машины лопнула покрышка.

Другой водитель, Сергей Ефремов тоже жалуется, автомобиль после поездки по этой трассе требует ремонта: «У меня создается впечатление, что по этой дороге не ездят чиновники. Неужели они не видят, что дорога вся разбитая. Я не верю, что ситуация измениться».

Не верит в чудо и депутат Саду Бекенов. Про дорожную проблему на трассе Сарыагаш — Шардара он знает и неоднократно поднимал вопрос ее ремонта на заседаниях в областном маслихате. Однако, тщетно. Остатки асфальтного покрытия добивают большегрузные фуры, говорит народный избранник.

Саду Бекенов, депутат областного маслихата: «Вся дорога разбита. Здесь проезжают большегрузные машины. Яма на яме. Хотя бы средний ремонт дороги сделали. Опасно ездить. Столько аварий происходит на этом отрезке. Если фуры раньше ездили по Казыгуртскому району, то теперь по Ильичевке. Что-то надо предпринимать».

Аким области Умирзак Шукеев недавно узнал о том, что творится на этой трассе. Глава региона был возмущен. Он поручил отремонтировать дорогу в ближайшее время.

— Бюджет управления автомобильных дорог 42 млрд. Для среднего ремонта дороги, протяженностью 1 км необходимо 20 млн тенге. Если целенаправленно работать, то можно в год отремонтировать тысячу км. Спрашиваю, какие дороги сделали? Везде кусками три, пять два километра. Там депутат попросил, здесь депутат сказал. Так нельзя. Все дороги ведут в областной центр — Туркестан. И поэтому необходимо проводить ремонт дорог по одному направлению. Например Мактаарал, Жетысай, Сарыагаш, Арысь, Туркестан или Созак, Ачисай, Кентау и так далее. Системно надо работать.

Строительство межрайонных дорог внесут в комплексный план области на 3 года. Ремонт будет, но не скоро. А пока водителям, чей путь лежит через проблемную трассу Сарыагаш — Шардара, придется набраться терпения.

Шынар Оразова