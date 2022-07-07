Не поделили дорогу: шымкентцы избили на трассе мужчин

Водители не редко конфликтуют на дорогах, иногда доходит даже до драк между водителями. На этот раз такая ссора дошла до досудебного расследования.

Как сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области, с Сайрамского района в сторону Шымкента ехали две машины — ВАЗ 2106 и Lada Priora. По пути они не поделили дорогу и устроили разборки. В результате двое мужчин вышли из автомобиля, избили попутчиков и скрылись в неизвестном направлении.

Постарадавшие написали заявление в полицию. Личности были установлены, поздреваемых задержали. Ими оказались два брата — жители Шымкента.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначена экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Туркестанской области напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Если же Вы стали очевидцем подобных происшествий, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.