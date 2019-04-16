Туристский информационный центр для посещения южных регионов Казахстана открыт в Ташкенте.

Сегодня в Ташкенте при поддержке управлений туризма города Шымкент и Туркестанской области открыт офис по продвижению совместных туристских продуктов Узбекистана и Казахстана.

Разрабатываемые турпродукты будут объединены под одним общим брендом. Предстоит работа по созданию интересного контента с участием туроператоров двух стран, нацеленных на объединение усилий по привлечению в наш регион иностранных туристов.

Уже разработан первый турмаршрут «Heritage of Uzbekistan and Kazakhstan», предполагающий посещение туристами древних городов Великого Шёлкового пути — Самарканда, Хивы, Бухары, Ташкента, Шымкента, Туркестана и Тараза.

Данная инициатива будет хорошим подспорьем для развития туристического потенциала двух соседних братских республик в свете планируемого запуска единой визы «Великого шелкового пути», которая, как планируется, должна стать своеобразным аналогом шенгенской визы для Средней Азии.

Следует отметить, что запуск туристского информационного центра был проведен в рамках мероприятия по случаю торжественного открытия года Казахстана в Узбекистане.